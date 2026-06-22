У берегов Севастополя произошла серия землетрясений

В понедельник в 5:09 по местному времени землетрясение магнитудой 3.6 произошло у берегов Крыма. Подземный толчок зафиксирован в 26 км к юго-юго-западу от Севастополя. Очаг залегал на глубине 35 километров.

В 08:48 по московскому времени, у побережья Крыма и Севастополя произошли повторные сильные подземные толчки. По данным замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марины Бондарь, очаг находился в Черном море, в 30 км от Севастополя.

По ее словам, на данный момент это самый сильный толчок и одно из двух ощутимых землетрясений.

Продолжаем мониторить ситуацию, не исключена вероятность повторных толчков , сохраняйте спокойствие и помните о правилах поведения во время землетрясения, — отметила Бондарь.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 16 км от Севастополя и в 14 км от Балаклавы.

Сильные подземные толчки ощутили и жители Севастополя. У многих зашаталась мебель и люстры.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы, никакие объекты в городе не пострадали.

Также сообщалось, что в 6.14 по Московскому времени в Черном море произошло еще одно землетрясение магнитудой 3.6. Оно зафиксировано на расстоянии 77 км к северо-востоку от Констанцы, Румыния, и 61 км к юго-востоку от Юриловки, Румыния.

Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в районе Крымского полуострова, а также Краснодарского края, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 3