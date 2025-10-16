У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу

Советская фугасная авиационная бомба времён Великой Отечественной войны находилась в акватории у мыса Херсонес – в 100 метрах от берега, на глубине около 12 метров. О крупном металлическом предмете на дне в экстренные службы сообщили дайверы.

Специалисты чрезвычайного ведомства обследовали взрывоопасную находку. Установили, что перемещение небезопасно, учитывая тип и состояние взрывателя. Было принято решение уничтожить её прямо в море, на месте обнаружения. Задействовались 10 человек личного состава и 2 единицы техники, – рассказал заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Арсен Смаилов.

Такие авиабомбы предназначалась для поражения производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны этого боеприпаса может составлять 2000 метров. Благодаря грамотным действиям водолазов и пиротехников Специализированного отряда МЧС России по Севастополю обезвредить и ликвидировать грозный артефакт прошлого удалось без ущерба для населения и инфраструктуры.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

