У бойцов ММА из Крыма – девять медалей чемпионата и первенства ЮФО в Астрахани

Сборная Крыма завоевала девять медалей на чемпионате и юношеском первенстве (16-17 лет) Южного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). Соревнования прошли с 12 по 15 марта в Астрахани. В активе крымских бойцов четыре золотых и пять бронзовых наград.

Конкуренция, как и ожидалось, была очень высокая – 12-14 участников в каждой весовой категории, – цитирует «Крымский спорт» президента Федерация СБЕ (ММА) РК Владимир Цой. – Наши ребята выложились на все сто процентов, показали зрелищную борьбу и в очередной раз доказали, что Крым является одним из ведущих регионов по смешанному боевому единоборству в ЮФО.

Чемпионами ЮФО стали феодосиец Кенан Кулиев (52,2 кг) и симферополец Григорий Мишин (65,7 кг), победителями первенства – Артур Демиденок из Бахчисарайского района (57 кг) и евпаториец Ярослав Пшеничный (93 кг).

Кенан Кулиев и Григорий Мишин завоевали путевки на чемпионат России (пройдет с 30 апреля по 3 мая в Кемеровской области), а Артур Демиденок и Ярослав Пшеничный – на юношеское первенство России (23-26 апреля, Великие Луки, Псковская область).

«Бронзу» чемпионата ЮФО завоевали алуштинец Федор Чазмава и Руслан Островский из Перевального Симферопольского района (оба – в категории 61,2 кг). У юношей бронзовые медали в активе феодосийца Романа Оганесяна (52 кг), джанкойца Нурали Ализарова (83,9 кг) и евпаторийца Владимира Косенко (93 кг).

За активное развитие смешанного боевого единоборства в Южном федеральном округе Федерация СБЕ (ММА) РК награждена дипломом и памятными подарками от главы клуба имени А. А. Кадырова «Ахмат» Абузайда Висмурадова, а также грамотой от министра спорта Астраханской области М. А. Фидурова.

Всего в соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.