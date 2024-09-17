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У боксеров из Крыма и Севастополя – семь медалей чемпионата ЮФО в Краснодаре
фото: ВКонтакте, Федерация бокса РК

У боксеров из Крыма и Севастополя – семь медалей чемпионата ЮФО в Краснодаре

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:27 17.09.2024

В Краснодаре на базе Дворца спорта «Олимп» 8-13 сентября прошел чемпионат Южного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин. На ринг вышли 87 боксеров из семи регионов юга России.

Четыре медали в активе сборной Крыма. Чемпионами ЮФО в своих весовых категориях стали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Размик Хачатрян (до 71 кг), оба – из Сакского района, а также симферополец Варткез Андреасян (до 80 кг). «Серебро» – у Александра Лагозина (КСП УОР, Краснолесье, Симферопольский район, до 48 кг). Три награды завоевали севастопольцы. Дмитрию Шиповскому ожидаемо не нашлось равных в весе до 57 кг. В соревнованиях женщин «серебро» досталось Карине Саркисян (до 60 кг) и Карине Желудевой (до 81 кг), — сообщает «Крымский спорт»

 

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