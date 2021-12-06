У борцов «Аю-Дага» из Симферополя – три медали на «Кубке Арктики» в Архангельске

Воспитанники симферопольского спортклуба «Аю-Даг» и МБУ «СШ № 3» завоевали три медали на международном юношеском турнире по греко-римской борьбе «Кубок Арктики». Соревнования 3-5 декабря прошли в Архангельске на базе школы спорта «Олимп».

В схватках самых младших участников – 2013 г. р. и младше – Эрвин Суфьянов стал победителем в весовой категории до 24 кг, а Эмиль Шахманов и Герай Сеитасанов – бронзовыми призерами соответственно в весах до 24 и до 28 кг. Юные борцы тренируются под руководством Нуридина Сейдалиева, — сообщает «Крымский спорт» .

Всего в «Кубке Арктики» приняли участие почти 600 спортсменов из 31 региона РФ, а также из Белоруссии. Медали разыграли в четырех возрастных группах: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 гг. р. и 2013 г. р. и младше.