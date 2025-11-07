У борцов-классиков из Крыма – две медали Всероссийского юниорского турнира в Ростове-на-Дону

Две медали («серебро» и «бронзу») завоевали крымские борцы-классики на прошедшем 3-5 ноября в Ростове-на-Дону Всероссийском турнире среди юниоров до 21 года на призы чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта России Александра Чехиркина.

Соревнования, состоявшиеся уже в пятый раз, в этом году собрали 240 спортсменов из 24 регионов страны. Крым был представлен четырьмя борцами.

Воспитанник КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район), мастер спорта России Эльдар Эмиров из Куйбышево Бахчисарайского района (тренеры – Ленур Мамедов, Болат Абдулаев и Виталий Левадный) стал серебряным призером турнира в весовой категории до 130 кг. В параллельном зачете Эльдар представляет Севастополь.

У воспитанника ГБУ ДО РК «СШ № 7», кандидата в мастера спорта России Камиля Ферзулаева (он также из Куйбышево, тренер – Ленур Мамедов) – «бронза» в весе до 97 кг.

источник: «Крымский спорт»

