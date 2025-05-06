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У борцов-классиков из Крыма и Севастополя – три "золота" и "бронза" на первенстве России в Майкопе
фото: Федерация спортивной борьбы РК

У борцов-классиков из Крыма и Севастополя – три «золота» и «бронза» на первенстве России в Майкопе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:58 06.05.2025

Четыре медали завоевали представители Крыма и Севастополя (три «золота» и «бронзу») на прошедшем 30 апреля – 4 мая в столице Адыгеи, Майкопе, первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали симферополец Эрвин Суфьянов (до 32 кг, тренер – Норидин Сайдалиев), Эмир Абдулганиев из Лесновки Сакского района (до 57 кг, тренер – Сергей Цапаев) и севастополец Александр Карпекин (до 85 кг, тренеры – Иван Цепин и Сергей Гороховир).

В весе до 38 кг «бронзу» взял Бекир Бекиров из Старого Крыма (тренеры – Сервер Абдулганиев и Эдем Абдуллаев).

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В шаге от пьедестала почета (занял пятое место) остановился Эдем Гафаров из Старого Крыма (до 38 кг, тренеры – Сервер Абдулганиев и Эдем Абдуллаев).

Всего в первенстве приняли участие 636 спортсменов из 65 регионов РФ. Были разыграны 15 комплектов наград.

Победители соревнований представят сборную России на первенстве Европы, которое 25-28 июня пройдет в итальянском Каорле.

источник: «Крымский спорт»

 

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