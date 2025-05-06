У борцов-классиков из Крыма и Севастополя – три «золота» и «бронза» на первенстве России в Майкопе

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали симферополец Эрвин Суфьянов (до 32 кг, тренер – Норидин Сайдалиев), Эмир Абдулганиев из Лесновки Сакского района (до 57 кг, тренер – Сергей Цапаев) и севастополец Александр Карпекин (до 85 кг, тренеры – Иван Цепин и Сергей Гороховир).

В весе до 38 кг «бронзу» взял Бекир Бекиров из Старого Крыма (тренеры – Сервер Абдулганиев и Эдем Абдуллаев).

В шаге от пьедестала почета (занял пятое место) остановился Эдем Гафаров из Старого Крыма (до 38 кг, тренеры – Сервер Абдулганиев и Эдем Абдуллаев).

Всего в первенстве приняли участие 636 спортсменов из 65 регионов РФ. Были разыграны 15 комплектов наград.

Победители соревнований представят сборную России на первенстве Европы, которое 25-28 июня пройдет в итальянском Каорле.

источник: «Крымский спорт»

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