У бывшего Крымского митрополита Украина… «конфисковала» квартиру в Симферополе

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил «взыскать в доход государства» активы бывшего главы Крымской митрополии митрополита Лазаря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Решением ВАКС от 9 апреля 2024 года удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Швецу Ростиславу Филипповичу о применении санкции. <..> ВАКС <…> взыскал в доход государства активы, принадлежащие Швецу, а именно: квартиру в Симферополе и четыре транспортных средства, — говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Как заявляет министерство, митрополит начиная с 2014 года совершал активные действия, направленные на поддержку РФ.
СПРАВКА: Ростислав Швец (митрополит Лазарь) — архиерей Русской православной церкви на покое, возглавлял Киевскую митрополию до октября 2023 года.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, тогда же документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
После начала российской специальной военной операции на Украине Киев начал вводить санкции против физических и юридических лиц из РФ. Весной 2022 года на Украине были приняты законы о конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции.
источник: ТАСС
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