Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины решил «взыскать в доход государства» активы бывшего главы Крымской митрополии митрополита Лазаря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Решением ВАКС от 9 апреля 2024 года удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Швецу Ростиславу Филипповичу о применении санкции. <..> ВАКС <…> взыскал в доход государства активы, принадлежащие Швецу, а именно: квартиру в Симферополе и четыре транспортных средства, — говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как заявляет министерство, митрополит начиная с 2014 года совершал активные действия, направленные на поддержку РФ.

СПРАВКА: Ростислав Швец (митрополит Лазарь) — архиерей Русской православной церкви на покое, возглавлял Киевскую митрополию до октября 2023 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, тогда же документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.