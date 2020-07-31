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У Чеченской республики в Крыму будет свой детский лагерь
фото: ТАСС

У Чеченской республики в Крыму будет свой детский лагерь

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 31.07.2020

Чеченской Республике власти Крыма передали территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест.

В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь. Он будет рассчитан на более 450 мест, — цитирует ТАСС министра труда, занятости и социального развития Чечни Усмана Баширова.

По словам чиновника, расположен комплекс в городе Алушта, в живописном месте на первой береговой линии.

Здания комплекса периода советской постройки. Открытие объекта позволит создать и дополнительные рабочие места. Строительство начнется уже в ближайшее время. Сейчас на месте идут проектно изыскательские работы, — отмечает Усман Баширов.

У Чеченской республики в Крыму будет свой детский лагерь

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