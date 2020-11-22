Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым

crimeapress_news

У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым
Фото: пресс-служба краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса

У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 20:02 22.11.2020

Водитель грузовика MAN пытался провезти на полуостров в Крым. Оружие было изъято в ходе проверки на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса.

В ходе досмотра грузового автомобиля MAN, двигавшегося в сторону Республики Крым, стрелки Елена Полторак, Ольга Сысоева и начальник смены Дмитрий Серегов обнаружили среди вещей водителя пистолет-пулемёт марки ППШ калибра 7,62 выпуска 1943 года, – говорится в сообщении.

У водителя не было разрешительных документов на провоз автоматического оружия. Боевые свойства и качества оружия оценят специалисты. Раритетный ППШ изъят, а водителем занялась полицейские.

У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым

Фото: пресс-служба краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса

У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.