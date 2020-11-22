У дальнобойщика не получилось провезти ППШ в Крым

Водитель грузовика MAN пытался провезти на полуостров в Крым. Оружие было изъято в ходе проверки на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского филиала вневедомственной охраны Минтранса.

В ходе досмотра грузового автомобиля MAN, двигавшегося в сторону Республики Крым, стрелки Елена Полторак, Ольга Сысоева и начальник смены Дмитрий Серегов обнаружили среди вещей водителя пистолет-пулемёт марки ППШ калибра 7,62 выпуска 1943 года, – говорится в сообщении.

У водителя не было разрешительных документов на провоз автоматического оружия. Боевые свойства и качества оружия оценят специалисты. Раритетный ППШ изъят, а водителем занялась полицейские.