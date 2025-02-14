У девушек из Крыма и Севастополя – три «серебра» первенства ЮФО по женской борьбе

В соревнованиях приняли участие 67 спортсменок из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. Были разыграны 10 комплектов наград.

В весовой категории до 57 кг серебряным призером стала воспитанница ДЮСШ Белогорского района Арзы Жамалидинова (тренеры – Марлен и Редван Джаббаровы).

Две серебряных медали в активе девушек из Севастополя. На пьедестал почета поднялись Анна Мишурина (до 46 кг) и Вероника Гетьман (до 73 кг), тренеры – Виктор Щербаков, Николай Голиков, Вячеслав Савлуков и Виталий Левадный.

источник: пресс-служба администрации Симферополя