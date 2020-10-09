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У дзюдоистов Крыма - 5 медалей первенства ЮФО

У дзюдоистов Крыма — 5 медалей первенства ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:53 09.10.2020

Крымские дзюдоисты завоевали 5 медалей на первенстве Южного федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет, которое завершилось в Армавире.

В активе крымчан одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Единственную медаль высшего достоинства завоевал симферополец Руслан Соменко. Два «серебра» на счету Ксении Котовой и Алины Кула. На третью ступень пьедестала поднялись Алена Белоусова и Марина Егорова. Всего в соревнованиях приняли участие 365 спортсменов из восьми регионов, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

фото: пресс-служба Министерства спорта РК

У дзюдоистов Крыма - 5 медалей первенства ЮФО

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