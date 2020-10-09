У дзюдоистов Крыма — 5 медалей первенства ЮФО

Крымские дзюдоисты завоевали 5 медалей на первенстве Южного федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет, которое завершилось в Армавире.

В активе крымчан одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. Единственную медаль высшего достоинства завоевал симферополец Руслан Соменко. Два «серебра» на счету Ксении Котовой и Алины Кула. На третью ступень пьедестала поднялись Алена Белоусова и Марина Егорова. Всего в соревнованиях приняли участие 365 спортсменов из восьми регионов, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.