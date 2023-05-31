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У дзюдоистов Крыма – пять медалей чемпионата ЮФО в Армавире
фото: ВКонтакте, Федерация дзюдо и самбо РК

У дзюдоистов Крыма – пять медалей чемпионата ЮФО в Армавире

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:29 31.05.2023

Пять медалей завоевала сборная Крыма на прошедшем 25-27 мая в Армавире Краснодарского края чемпионате Южного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин.

Чемпионками ЮФО в своих весовых категориях стали керчанки Кристина Варламова (до 52 кг) и Марина Антошкина (до 78 кг). Еще одна представительница Керчи – Алена Белоусова – взяла «серебро» в весе до 48 кг. «Бронза» в активе симферопольца Арсена Хатипова (до 73 кг, тренеры – Дмитрий Ильянович и Владимир Щелканов) и керчанка Юлия Ревва (до 57 кг). Отметим, что дзюдоистки из Керчи тренируются под руководством Владимира Красова, — сообщает «Крымский спорт»

Всего в соревнованиях приняли участие 205 спортсменов из Крыма, Севастополя, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

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