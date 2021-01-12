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У Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя теперь есть голосовой бот

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:40 12.01.2021

Севастопольский горздрав внедрил систему голосового бота в работу регионального Единого контакт-центра здравоохранения. Бот оснащён системой искусственного интеллекта и способен распознавать речь. Он служит для подтверждения готовности пациента прийти на прием к врачу по записи.

Звонок поступает за день до приёма врача с номера +7 (8692) 41-75-00. Обратный звонок на данный номер переключит на оператора контакт-центра. Если бот не сможет распознать речь, то трижды переспросит, а далее завершит звонок, – сообщили «Новому Севастополю» в городском департаменте здравоохранения.

Если бот не дозвонится до абонента, то перезвонит позже. Звонки могут поступить до трёх раз за день. В случае необходимости пациент сможет своевременно отменить запись.

Севастопольский контакт-центр был создан в феврале 2018 года. Он обеспечивает связь горожан с государственными медицинскими организациями.

У Единого контакт-центра здравоохранения Севастополя теперь есть голосовой бот

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