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У евпаторийца Сергея Белошеева две золотые медали Кубка России по русским шашкам
фото: ФБ

У евпаторийца Сергея Белошеева две золотые медали Кубка России по русским шашкам

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:41 31.03.2021

Международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Евпатории завоевал две золотые медали на Кубке России по русским шашкам, который состоялся в Покровском Московской области.

Крымчанин победил как в классической, так и в молниеносной программе. Примечательно, что в «классике» уже в 1-м туре Белошеев неожиданно уступил мастеру спорта Янису Сафину из Башкортостана, но проявил волю к победе и в итоге финишировал первым. В блице евпаториец опередил занявшего второе место Юрия Королева из Тулы на 2 очка, — сообщает «Крымский спорт».

Сергей Белошеев входит в число сильнейших гроссмейстеров-шашистов мира. За свою карьеру он неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Украины, России, Европы и мира.

У евпаторийца Сергея Белошеева две золотые медали Кубка России по русским шашкам

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