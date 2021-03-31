У евпаторийца Сергея Белошеева две золотые медали Кубка России по русским шашкам

Международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Евпатории завоевал две золотые медали на Кубке России по русским шашкам, который состоялся в Покровском Московской области.

Крымчанин победил как в классической, так и в молниеносной программе. Примечательно, что в «классике» уже в 1-м туре Белошеев неожиданно уступил мастеру спорта Янису Сафину из Башкортостана, но проявил волю к победе и в итоге финишировал первым. В блице евпаториец опередил занявшего второе место Юрия Королева из Тулы на 2 очка, — сообщает «Крымский спорт» .

Сергей Белошеев входит в число сильнейших гроссмейстеров-шашистов мира. За свою карьеру он неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Украины, России, Европы и мира.