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У "Фаворита-ВД-Кафы" - новый главный тренер
фото: ФК "Севастополь"

У «Фаворита-ВД-Кафы» — новый главный тренер

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:10 02.04.2021

49-летний Спартак Жигулин назначен новым главным тренером аутсайдера чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21 – феодосийского «Фаворита-ВД Кафы». Прежний «главный» феодосийцев – Георгий Моцонелидзе – вошел в тренерский штаб Жигулина.

Отметим, что Жигулин уже третий в текущем сезоне наставник «Фаворита-ВД Кафы» – в первой половине чемпионата с командой работал Эвальд Фролов. Сам Жигулин, к слову, также в третий раз за сезон меняет команду: осенью он тренировал керченский «Океан», а в начале марта – молодежненскую «Крымтеплицу», — отмечает «Крымский спорт».

 

 

У "Фаворита-ВД-Кафы" - новый главный тренер

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