У «Фаворита-ВД-Кафы» — новый главный тренер

49-летний Спартак Жигулин назначен новым главным тренером аутсайдера чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21 – феодосийского «Фаворита-ВД Кафы». Прежний «главный» феодосийцев – Георгий Моцонелидзе – вошел в тренерский штаб Жигулина.

Отметим, что Жигулин уже третий в текущем сезоне наставник «Фаворита-ВД Кафы» – в первой половине чемпионата с командой работал Эвальд Фролов. Сам Жигулин, к слову, также в третий раз за сезон меняет команду: осенью он тренировал керченский «Океан», а в начале марта – молодежненскую «Крымтеплицу», — отмечает «Крымский спорт» .