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У Федерации бокса Севастополя — новый руководитель: Максим Коптяков
фото: Федерация бокса Севастополя, ВКонтакте

У Федерации бокса Севастополя — новый руководитель: Максим Коптяков

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:00 08.07.2024

У Федерации бокса Севастополя сменился руководитель. Возглавил организацию заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион страны Максим Коптяков.

Решение принято на внеочередной конференции Федерации бокса Севастополя.

Прежний руководитель Федерации, Ленур Курсеитов, подал в отставку по собственному желанию. Впрочем, ему предложено курировать работу Федерации в качестве почетного президента и главы Наблюдательного совета.

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источник: «Крымский спорт»

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