У Федерации бокса Севастополя — новый руководитель: Максим Коптяков

У Федерации бокса Севастополя сменился руководитель. Возглавил организацию заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион страны Максим Коптяков.
Решение принято на внеочередной конференции Федерации бокса Севастополя.
Прежний руководитель Федерации, Ленур Курсеитов, подал в отставку по собственному желанию. Впрочем, ему предложено курировать работу Федерации в качестве почетного президента и главы Наблюдательного совета.
источник: «Крымский спорт»
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