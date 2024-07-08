У Федерации бокса Севастополя — новый руководитель: Максим Коптяков

У Федерации бокса Севастополя сменился руководитель. Возглавил организацию заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион страны Максим Коптяков.

Решение принято на внеочередной конференции Федерации бокса Севастополя.

Прежний руководитель Федерации, Ленур Курсеитов, подал в отставку по собственному желанию. Впрочем, ему предложено курировать работу Федерации в качестве почетного президента и главы Наблюдательного совета.

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 3