У фондов Херсонеса Таврического будет новый дом

Фонды музея-заповедника насчитывают более 265 тыс. предметов. Для расширения возможностей существующего хранилища было построено новое здание. В настоящее время туда перевезено около 38 тыс. предметов, – цитирует пресс-служба главного хранителя музея-заповедника Наталию Демиденко.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации в новом фондохранилище Херсонеса Таврического, помимо артефактов, также разместятся экспозиционные залы и многофункциональный Детский центр. Там школьники и студенты смогут принять участие в интерактивных занятиях, викторинах и мастер-классах по истории древнего города, а семьи – в программах выходного дня.

В фондохранилище музея-заповедника будут проводить и тематические экскурсии. На них детям и взрослым расскажут о сельскохозяйственной округе древнего города – хоре, которая была основой благосостояния херсонеситов.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»