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У фондов Херсонеса Таврического будет новый дом
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

У фондов Херсонеса Таврического будет новый дом

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 16:07 16.04.2025

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» стал единственным учреждением культуры в Крыму и Севастополе, для которого построено собственное фондохранилище. В январе 2025 года вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин проконтролировал завершение строительства здания, а недавно туда начали перевозить первые коллекции.

У фондов Херсонеса Таврического будет новый дом

Фонды музея-заповедника насчитывают более 265 тыс. предметов. Для расширения возможностей существующего хранилища было построено новое здание. В настоящее время туда перевезено около 38 тыс. предметов, – цитирует пресс-служба главного хранителя музея-заповедника Наталию Демиденко.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации в новом фондохранилище Херсонеса Таврического, помимо артефактов, также разместятся экспозиционные залы и многофункциональный Детский центр. Там школьники и студенты смогут принять участие в интерактивных занятиях, викторинах и мастер-классах по истории древнего города, а семьи – в программах выходного дня.

В фондохранилище музея-заповедника будут проводить и тематические экскурсии. На них детям и взрослым расскажут о сельскохозяйственной округе древнего города – хоре, которая была основой благосостояния херсонеситов.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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