Прямо сейчас:
Главная | Спорт | У гребцов-«академиков» Крыма – 15 медалей на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону
Новости Республики
У гребцов-"академиков" Крыма – 15 медалей на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону
автор фото: Вадим Бучеловский (источник - "Крымский спорт")

У гребцов-«академиков» Крыма – 15 медалей на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:25 01.09.2025

В Ростове-на-Дону 28-31 августа прошло первенство Южного федерального округа по академической гребле среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

Крымские гребцы (ребята из Сак и Сакского района) завоевали на этих соревнованиях 15 медалей – 2 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Искандер и Мустафа Акмуллаевы стали победителями первенства в заездах «двоек» среди юношей до 19 лет. Антону Соколову не нашлось равных в соревнованиях юношей-«одиночек» до 17 лет.

С серебряными наградами возвращаются домой: «двойка» (Екатерина Гергель и Ангелина Агеева) и «четверка (Екатерина Гергель, Ангелина Агеева, Екатерина Древновская, София Варламова) девушек до 19 лет, «четверка» юношей до 17 лет (Антон Соколов, Иван Рычко, Вячеслав Ивненко и Никита Пикалов), «двойка» (Анна Чернавцева и Екатерина Каплий) и «четверка» (Анна Чернавцева, Екатерина Каплий, Ольга Агеева и Виталина Польченко) девушек до 17 лет, «одиночка» (Роман Кожаков), «двойка» (Павел Польченко и Егор Крыжановский) и «четверка» (Роман Кожаков, Егор Крыжановский, Павел Польченко и Евгений Франковский) юношей до 15 лет.

Узнайте больше:  Коншау-бий Курманов из Симферополя – серебряный призер чемпионата России по карате

«Бронзу» взяли: «четверка» юношей до 19 лет (Искандер Акмуллаев, Мустафа Акмуллаев, Михаил Момот и Александр Вилл), «двойка» девушек до 19 лет (Евгения Древновская и София Варламова), «одиночка» (Никита Пикалов) и «двойка» (Иван Рычко и Вячеслав Ивненко) юношей до 17 лет, а также «двойка» девушек до 17 лет (Ольга Агеева и Виталина Польченко).

Подготовили ребят к соревнованиям тренеры Амет Абсиметов, Вадим Бучеловский и Алексей Рычко.

источник: «Крымский спорт»

 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x