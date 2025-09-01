У гребцов-«академиков» Крыма – 15 медалей на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 28-31 августа прошло первенство Южного федерального округа по академической гребле среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

Крымские гребцы (ребята из Сак и Сакского района) завоевали на этих соревнованиях 15 медалей – 2 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Искандер и Мустафа Акмуллаевы стали победителями первенства в заездах «двоек» среди юношей до 19 лет. Антону Соколову не нашлось равных в соревнованиях юношей-«одиночек» до 17 лет.

С серебряными наградами возвращаются домой: «двойка» (Екатерина Гергель и Ангелина Агеева) и «четверка (Екатерина Гергель, Ангелина Агеева, Екатерина Древновская, София Варламова) девушек до 19 лет, «четверка» юношей до 17 лет (Антон Соколов, Иван Рычко, Вячеслав Ивненко и Никита Пикалов), «двойка» (Анна Чернавцева и Екатерина Каплий) и «четверка» (Анна Чернавцева, Екатерина Каплий, Ольга Агеева и Виталина Польченко) девушек до 17 лет, «одиночка» (Роман Кожаков), «двойка» (Павел Польченко и Егор Крыжановский) и «четверка» (Роман Кожаков, Егор Крыжановский, Павел Польченко и Евгений Франковский) юношей до 15 лет.

«Бронзу» взяли: «четверка» юношей до 19 лет (Искандер Акмуллаев, Мустафа Акмуллаев, Михаил Момот и Александр Вилл), «двойка» девушек до 19 лет (Евгения Древновская и София Варламова), «одиночка» (Никита Пикалов) и «двойка» (Иван Рычко и Вячеслав Ивненко) юношей до 17 лет, а также «двойка» девушек до 17 лет (Ольга Агеева и Виталина Польченко).

Подготовили ребят к соревнованиям тренеры Амет Абсиметов, Вадим Бучеловский и Алексей Рычко.

источник: «Крымский спорт»

