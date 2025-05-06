У каждого четвертого крымчанина нет денег на отпуск в этом году

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Жители Крыма в этом году могут выделить в среднем 50 тысяч рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 175 тысяч рублей. Каждый четвертый горожанин (26%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще.

Реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин. И для идеального отдыха представителям сильного пола нужно больше средств.

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 53 тысячи рублей, а у людей старше 45 лет — 52 тысячи. При этом самые высокие запросы на отпуск мечты у опрошенных от 35 до 45 лет.

Закономерно, что с ростом уровня дохода увеличиваются как реальные отпускные бюджеты, так и суммы, которые, по мнению жителей Крыма, необходимы для недели отпуска мечты.

Время проведения: 11—30 апреля 2025 года

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