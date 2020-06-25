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У кого есть деньги на жильё у моря? Жители российской столицы, конечно, вне конкуренции
иллюстрация: elitereaders.com

У кого есть деньги на жильё у моря? Жители российской столицы, конечно, вне конкуренции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 25.06.2020

Половина покупателей недвижимости на российских курортах — жители Москвы. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир».

По их данным, москвичи часто приобретают дома и квартиры у моря, чтобы проводить там свои отпуска или отправлять на лето бабушек с детьми. Жилье на Кавказе и в Крыму, по подсчетам аналитиков, в среднем втрое дешевле, чем столичное. Часть покупателей приходится на жителей Санкт-Петербурга и северных регионов страны. Последние часто планируют переехать на юг после выхода на пенсию, — отмечает «Российская газета».

В марте этого года, говорят эксперты, россияне активно приценивались к недвижимости на морском побережье, чтобы вложить свои накопления. Риелторы и застройщики отмечали рост спроса до 20%. В Крыму интересовались жильем в Ялте, на ЮБК и в Севастополе. В Краснодарском крае — в Сочи и Геленджике. Тенденцию изменил коронавирус. Сейчас, когда ограничения в регионах снимают, спрос и продажи оживают, но пока медленно.

Источник: «Российская газета»

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

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У кого есть деньги на жильё у моря? Жители российской столицы, конечно, вне конкуренции

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