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У крымчан – 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате
фото предоставлено Натальей Гимаевой (источник: "Крымский спорт")

У крымчан – 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:41 04.03.2024

Шесть медалей завоевали представители Крыма на прошедших в Одинцово Московской области Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщила тренер Крымского регионального отделения всестилевого карате России Наталья Гимаева:

Турнир собрал более 3 тысяч участников разных возрастных категорий из 45 регионов РФ. В активе наших земляков 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая награды. На высшую ступень пьедестала почета поднялись алуштинец Артем Семенчиков (юноши 16-17 лет, ката соло), Надежда Грижинку из Судака (девушки 12-13 лет, ката соло) и Марта Герасимчук из Симферополя (девушки 16-17 лет, полный контакт со средствами защиты, весовая категория – до 57 кг).)

«Серебро» взяли уже упомянутая Надежда Грижинку (полный контакт, до 45 кг) и судакчанин Александр Репин (юноши 14-15 лет, полный контакт, до 75 кг).

«Бронза» – у Алины Кальченко (Судак, девушки 14-15 лет, полный контакт со средствами защиты, до 64 кг).

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