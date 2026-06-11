У крымчан будут длинные выходные

Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Следующий нерабочий праздничный день – 4 ноября по случаю Дня народного единства.

Эта рабочая неделя в республике – четырехдневная – с 8 по 11 июня. Праздник приходится на пятницу, поэтому крымчане, как и все россияне, будут отдыхать три дня — с пятницы, 12 июня, до воскресенья, 14 июня, включительно.

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