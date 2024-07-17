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У крымчан и севастопольцев – пять медалей на первенстве России по грэпплингу и грэпплингу-ги
фото: ВКонтакте, ТОРНАДО ММА club Симферополь

У крымчан и севастопольцев – пять медалей на первенстве России по грэпплингу и грэпплингу-ги

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:11 17.07.2024

В подмосковных Люберцах на базе спорткомплекса «Триумф» 6-13 июля прошло первенство России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди юниоров и юниорок 18-19 лет, юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет, мальчиков и девочек 12-13 лет.

В соревнованиях приняли участие более 13000 спортсменов из 56 регионов. В активе представителей Крыма и Севастополя – пять медалей (3 золотых и 2 серебряных). Мелания Широкая из Севастополя стала победителем первенства в грэпплинге в весовой категории до 34 кг среди девочек 12-13 лет. Еще одна представительница Севастополя, София Заславская, в параллельном зачете представляющая Крым, была лучшей в грэпплинге в весе до 48 кг среди девушек 14-15 лет. Бахчисарайцу Билялу Меметову не нашлось равных в грэпплинге-ги в категории до 27 кг среди мальчиков 12-13 лет. Екатерина Сычева из Евпатории взяла два «серебра» – в грэпплинге и грэпплинге-ги в весе до 64 кг среди юниорок 18-19 лет, — сообщает «Крымский спорт». 

Отметим, что Мелания Широкая, София Заславская и Билял Меметов в октябре этого года будут представлять сборную России на первенстве мира в столице Казахстана – Астане.

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