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У крымчан и севастопольцев – пять медалей на юниорских первенствах России по боксу
фото: ВКонтакте, Федерация бокса РК

У крымчан и севастопольцев – пять медалей на юниорских первенствах России по боксу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:14 13.05.2024

В столице Северной Осетии-Алании, Владикавказе, на ринге Дворца спорта «Манеж» с 30 апреля по 12 мая прошли первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет. В соревнованиях приняли участие 627 спортсменов из 82 регионов РФ.

Сборная Крыма завоевала четыре медали в первенстве страны среди юниоров 17-18 лет. Победителями соревнований в своих весовых категориях стали симферополец Анатолий Ребедюк (до 51 кг) и Руслан Шихмамбетов из Сакского района (до 80 кг). В финальных поединках Анатолий Ребедюк раздельным решением судей (3:2) одолел москвича Тимурбека Мамадалиева, а Руслан Шихмамбетов единогласно (5:0 – результат голосования судей) был сильнее Ильи Берлизева из Белгородской области. Симферополец Даниил Кравченко взял «серебро» в весе до 63,5 кг, уступив в финале Малику Сугаипову из Чечни (0:5), — сообщает «Крымский спорт»

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«Бронза» в активе еще одного представителя крымской столицы – Сабри Меметова (до 54 кг).

София Кулаева из Севастополя стала победителем первенства России среди юниорок 17-18 лет в категории до 57 кг. В финале наша землячка уверенно разобралась с Анастасией Таратыновой из Краснодарского края (5:0).

источник: «Крымский спорт»

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