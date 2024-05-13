У крымчан и севастопольцев – пять медалей на юниорских первенствах России по боксу

«Бронза» в активе еще одного представителя крымской столицы – Сабри Меметова (до 54 кг).

София Кулаева из Севастополя стала победителем первенства России среди юниорок 17-18 лет в категории до 57 кг. В финале наша землячка уверенно разобралась с Анастасией Таратыновой из Краснодарского края (5:0).

источник: «Крымский спорт»