У крымчан – медали чемпионата России по авиагонкам в реактивном классе

Высший пилотаж на реактивных самолетах (упражнение 1): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Дмитрий Мотин (Крым), 3-е место – Вячеслав Смолин (Крым).

Высший пилотаж на реактивных самолетах (упражнение 2): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Вячеслав Смолин (Крым), 3-е место – Владимир Москаленко (Калужская область).

Высший пилотаж на реактивных самолетах (многоборье): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Вячеслав Смолин (Крым), 3-е место – Дмитрий Мотин (Крым).

В командном зачете чемпионата России по высшему пилотажу на реактивных самолетах крымские летчики заняли первое место.

Чемпионат России по авиационным гонкам завершен. Несмотря на переносы дат и смену аэродромов, несмотря на переменчивую осеннюю погоду, мы смогли провести все запланированные дисциплины, – говорит президент Всероссийской федерации авиационных гонок Дмитрий Мотин. – Лучшие летчики России вновь продемонстрировали свое мастерство и порадовали судей высокими результатами. Мы особенно гордимся тем, что в этом году в соревнованиях смогла принять участие команда Республики Крым во главе с тренером Людмилой Зелениной. Спортсмены выступили во всех дисциплинах чемпионата: и в гонках поршневого и реактивного класса, и в соревнованиях по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Уверены, что в будущем крымских летчиков ждут новые победы! А пока мы благодарим всех за участие и уже совсем скоро начинаем подготовку к новому соревновательному сезону, который состоится уже в следующем, 2025 году.