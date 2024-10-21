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У крымчан – медали чемпионата России по авиагонкам в реактивном классе
автор фото: Игорь Егоров (источник: Крымский спорт")

У крымчан – медали чемпионата России по авиагонкам в реактивном классе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:40 21.10.2024

17-19 октября на аэродроме «Орешково» в Калужской области прошел второй этап чемпионата России по авиационным гонкам. На этот раз летчики соревновались на реактивных самолетах L-29. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе проекта «Русские авиационные гонки» и пилотажной группы «Звезда» (Валентина Поцелуева).

17 октября на территории аэродрома были установлены три пары пилонов высотой 25 метров – воздушные ворота. Задача каждого участника заключалась в том, чтобы пролететь через все ворота в определенной последовательности максимально быстро, не заработав при этом штрафных очков.

Летчики могли выполнить по две попытки, каждая – по два круга. В итоговый зачет шел лучший результат.

После тренировочных и квалификационных полетов все участники были допущены к итоговой гонке, которая состоялась в субботу, 19 октября. В результате в тройке лидеров в личном зачете оказались спортсмены Калужской области. Однако и крымские летчики показали отличные результаты и заняли третье место в командном зачете. Тренером и руководителем команды, напомним, является заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации авиационных гонок РК Людмила Зеленина.

Отметим, что команда Крыма выступала на авиационных гонках впервые. При проведении первого этапа чемпионата России по авиационным гонкам в поршневом классе на аэродроме «Дракино» в Подмосковье крымские летчики также попали в тройку призеров в командном зачете.

После завершения авиационных гонок погода позволила участникам провести и вторую запланированную дисциплину – соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Здесь задача летчиков заключалась в том, чтобы выполнить два комплекса фигур пилотажа, задача судей – определить победителей в каждом из двух упражнений, а также по итогам многоборья.

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После завершения всех полетов были объявлена имена победителей и призеров.

Высший пилотаж на реактивных самолетах (упражнение 1): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Дмитрий Мотин (Крым), 3-е место – Вячеслав Смолин (Крым).

Высший пилотаж на реактивных самолетах (упражнение 2): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Вячеслав Смолин (Крым), 3-е место – Владимир Москаленко (Калужская область).

Высший пилотаж на реактивных самолетах (многоборье): 1-е место – Алексей Иванов (Москва), 2-е место – Вячеслав Смолин (Крым), 3-е место – Дмитрий Мотин (Крым).

В командном зачете чемпионата России по высшему пилотажу на реактивных самолетах крымские летчики заняли первое место.

Чемпионат России по авиационным гонкам завершен. Несмотря на переносы дат и смену аэродромов, несмотря на переменчивую осеннюю погоду, мы смогли провести все запланированные дисциплины, – говорит президент Всероссийской федерации авиационных гонок Дмитрий Мотин. – Лучшие летчики России вновь продемонстрировали свое мастерство и порадовали судей высокими результатами. Мы особенно гордимся тем, что в этом году в соревнованиях смогла принять участие команда Республики Крым во главе с тренером Людмилой Зелениной. Спортсмены выступили во всех дисциплинах чемпионата: и в гонках поршневого и реактивного класса, и в соревнованиях по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Уверены, что в будущем крымских летчиков ждут новые победы! А пока мы благодарим всех за участие и уже совсем скоро начинаем подготовку к новому соревновательному сезону, который состоится уже в следующем, 2025 году.

источник: «Крымский спорт»

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