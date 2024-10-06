У крымчан страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

6 из 10 крымчан не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, крымчане до 34 лет больше боятся гриппа. Сервис Superjob узнал у крымчан, боятся ли они сезонных инфекций. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

42% крымчан опасаются заразиться коронавирусом: 8% — очень бояться, 34% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (49% против 35% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (7 и 9%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же крымчан, сколько и ковидом (по 42%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (41%).

6 из 10 крымчан (61%) — не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

Время проведения: 29 сентября — 3 октября 2024 года

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