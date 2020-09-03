У крымчан – три медали Кубка России по лёгкой атлетике

Розыгрыш Кубка России по легкой атлетике состоялся в Брянске на стадионе «Десна». Сильнейшие спортсмены из 52 регионов страны соревновались в беге на разных дистанциях, прыжках, метаниях, толкании ядра и эстафетах.

Успешно выступили на этих соревнованиях крымские легкоатлеты. В копилке сборной республики – полный комплект медалей («золото», «серебро» и «бронза»), выполнение нормативов мастера спорта России, личные рекорды и командная победа в первой лиге, — сообщили в пресс-службе Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

В секторе для метания копья уверенную победу с большим преимуществом одержала ялтинская спортсменка, заслуженный мастер спорта Вера Маркарян (Ребрик) (тренер – заслуженный тренер Ярослав Литвинов). Отправив в заключительной шестой попытке копье на отметку 60,12 м, Вера уверенно выиграла соревнования с лучшим результатом сезона. Среди всех спортсменок только Вере в очередной раз покорился рубеж 60,00 метров.

2 место на дистанции 3000 м с препятствиями заняла Виолетта Малышенок (Симферопольский р-н, тренеры – Юрий Абрамов, Виктор Демидович и Вера Шевченко) с личным рекордом и выполнением норматива «Мастер спорта России» – 10:03,37 мин.

Достойную конкуренцию на дистанции 800 м взрослым спортсменам составил кандидат в мастера спорта России, юниор до 23 лет Богдан Мазный (Ялта, тренер – заслуженный тренер СССР Алексей Дубовик). Богдан с личным результатом 1:49,30 мин стал бронзовым призером соревнований. Всего 0,06 секунды отделили Богдана от заветного «мастерского» норматива.

Успешно выступил на Кубке России симферопольский метатель копья, юниор до 23 лет Александр Мурыгин (тренеры – Ирина Агапова и Евгений Трусов). Во второй попытке спортсмен показал лучший результат 71,92 м и выполнил норматив «Мастер спорта России».

В шаге от пьедестала почета завершил соревнования мастер спорта международного класса Алексей Сокирский (Саки, тренер – заслуженный тренер Владимир Полешко). С результатом 71,32 м Алексей занял 4 место в метании молота.

В десятку сильнейших вошли: Дмитрий Захаров (Симферополь, тренер – заслуженный тренер СССР Алексей Дубовик) – 5 место в беге 3000 м с препятствиями, 9:26,86 мин и мастер спорта Артем Полешко (Саки, тренер – заслуженный тренер Владимир Полешко) – 7 место в метании молота, 64,48 м.

По сумме очков сборная Республики Крым лидирует среди команд первой лиги – 152 очка и в следующем году наши спортсмены будут выступать на Кубке России в высшей лиге, — отмечают в Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

фото: пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики