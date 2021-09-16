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У крымчан – три медали на Кубке России по городошному спорту в Евпатории
фото: СШ №6 (Ялта)

У крымчан – три медали на Кубке России по городошному спорту в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:05 16.09.2021

С 6 по 16 сентября в Евпатории прошел розыгрыш Кубка России по городошному спорту. Как сообщили порталу «Крымский спорт» в пресс-службе ГБУ РК «Спортивная школа № 6», в соревнованиях приняли участии сильнейшие спортсмены из 15 регионов страны.

  • В командном женском турнире в классических городках за Кубок сражались шесть коллективов. Сборная Крыма в упорной борьбе завоевала бронзовые медали. За нашу команду под руководством Александра Доброва выступали воспитанницы ГБУ РК «СШ № 6» Дарина Доброва и Анжелина Жуманиязова из Евпатории, Анастасия Бычкова и Виктория Рыколенко из Ялты. Трофей достался москвичкам, «серебро» – у девушек из Санкт-Петербурга.
  • Мужская сборная Крыма пошла дальше – и взяла «серебро» командных соревнований в классических городках. Здесь спор за трофей вели восемь команд. Честь нашей республики защищали воспитанники ГБУ РК «СШ  № 6»  Максим Бабич, Станислав Горьковой и Вадим Горобий, тренеры Александр Добров, Алексей Рыколенко и легендарный Александр Бабич – заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы, многократный чемпион СССР (он же – тренер сборной Крыма). Победила сборная Санкт-Петербурга, «бронза» – у городошников из Краснодарского края.

Отметим также бронзовую награду ялтинца Алексей Рыколенко в личных соревнованиях у мужчин в классических городках. Кубок здесь достался Максиму Духанину из Краснодарского края, «серебро» – у Сергея Облогина из Санкт-Петербурга. Соревновались 40 спортсменов, — подчёркивает «Крымский спорт».

У крымчан – три медали на Кубке России по городошному спорту в Евпатории

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