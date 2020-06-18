У крымчанина было занятное «хобби» — по ночам обчищал кассы магазинов

Полицейскими раскрыты кражи из магазинов Алушты.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний житель Первомайского района, подозреваемый в совершении трех краж из магазинов города.

По имеющимся данным, злоумышленник в ночное время суток путем повреждения входных дверей проникал в помещения торговых заведений, из касс которых похищал денежные средства, — отметили в полиции.

В одном из магазинов он также похитил ящик-накопитель с денежными средствами для пожертвований помощи детям, поддержки и защиты малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.158 (кража, то есть, тайное хищение чужого имущества, совершенная незаконным проникновением помещение) Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в МВД по РК.

Устанавливается причастность задержанного к другим преступлениям на территории Республики Крым. Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.