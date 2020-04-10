У крымских аграриев есть пять дней для заключения договоров страхования урожая на условиях господдержки

До 15 апреля еще есть возможность застраховать такие культуры, как яровой ячмень, пшеницу, овес и зернобобовые.

У крымских аграриев осталось всего пять дней для заключения договоров страхования урожая на условиях господдержки. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Он подчеркнул необходимость страховки агропредприятий республики в связи с недостаточно благоприятными метеоусловиями, сложившимися в этом году для развития отрасли растениеводства.

До 15 апреля еще есть возможность застраховать такие культуры, как яровой ячмень, пшеницу, овес и зернобобовые. Подчеркну, что в рамках так называемой «несвязанной поддержки» установлен повышающий коэффициент к основной ставке для застрахованных площадей сельхозкультур, — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что Республика Крым всегда была зоной рискованного земледелия, но, тем не менее, сельхозтоваропроизводители не спешат застраховать свою деятельность.

В регионе застраховано не многим более 20 тысяч гектаров или порядка 4% озимого клина. 1 апреля крымские аграрии завершили сев ранних яровых культур. На 90 тысяч гектаров засеяны яровой ячмень, пшеница, овес и зернобобовые культуры. Влияние на крымские посевы оказывают одновременно два негативных фактора: дефицит влаги в почве и заморозки, — пояснил вице-премьер.

Ранее минсельхоз Крыма сообщал о резком ухудшении погодных условий с 15 марта, с понижением ночных температур до -10 C, что уже отразилось на состоянии зерновых и технических культур и плодовых насаждений. В нескольких районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна. Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых насаждениях персике, черешне, вишне, сливе, абрикосе, яблоне в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Нижнегорском, Черноморском районах.

Доля слабых и изреженных посевов составляет около 29% от площади озимого клина. Общая площадь посевов в республике составляет более 791 тысячи га, площадь озимого сева превышает 508 тысяч га.

Напомню, что согласно Федеральному закону №260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — Национальный союз агростраховщиков, — резюмировал Андрей Рюмшин.

Фото и материалы: пресс-служба минсельхоза РК.