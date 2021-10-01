У крымских аграриев растут зарплаты

Рост среднемесячной зарплаты у крымских аграриев, получивших господдержку от Минсельхоза РК составил почти 13%. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК — Андрей Рюмшин. Среднегодовая численность получателей субсидий по итогам работы за 2020 год составляет 13364 сотрудника.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по отрасли «Сельское хозяйство» за 2020 год составляет 25 478,3 рублей. По сельхозтоваропроизводителям – получателям государственной поддержки среднемесячная заработная плата в 2019 году составляет 26,6 тысяч рублей, в 2020 году составляет 28,7 тысяч рублей и по сравнению с 2019 годом выросла на 8%. На сегодня в отрасли сельского хозяйства республики зарегистрировано порядка 1400 сельхозорганизаций, а также более 3450 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Главы Минсельхоза Крыма, по последним данным, в Крыму среднесписочная численность работников организаций, занятых в отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составляет более 17 тысяч человек.