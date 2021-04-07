У крымских боксёров — десять наград первенства ЮФО в Адыгее

Десять медалей привезла сборная Крыма с первенства Южного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет и юниоров 17-18 лет, которое завершилось в столице Адыгеи – Майкопе.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса Крыма, победителями соревнований среди юношей 13-14 лет стали симферополец Даниил Кравченко (весовая категория – до 44 кг), бахчисараец Егор Федотов (до 52 кг) и Руслан Шихмамбетов (до 63 кг) из Сакского района, бронзовыми призерами – алуштинец Михаил Огородов (до 70 кг), керчанин Анатолий Чепьюк (до 75 кг) и ялтинец Святослав Виноградов (до 90 кг). В соревнованиях юниоров 17-18 лет «серебро» в активе симферопольца Данила Семака (до 64 кг), «бронзу» взяли Леман Саттаров из Сакского района и алуштинец Асан Эмиров (оба – в весе до 49 кг), а также симферополец Владислав Борисевич (свыше 91 кг), — сообщает «Крымский спорт» .