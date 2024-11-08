У крымских борцов-классиков – три медали Всероссийского турнира в Ростове-на-Дону

Эти соревнования, которые являются ежегодными, на этот раз собрали почти 200 спортсменов из более чем 30 регионов страны. Практически в полном составе в них приняла участие сборная России этого возраста, только-только завершившая свой учебно-тренировочный сбор в Алуште.

Крым на турнире был представлен пятью борцами, четверо из которых являются воспитанниками КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район).

Свой прошлогодний успех на этих соревнованиях повторил мастер спорта России Эльдар Эмиров из Куйбышево Бахчисарайского района (тренеры – Ленур Мамедов и Болат Абдулаев), ставший победителем в весовой категории до 130 кг. Финал наш земляк завершил блестящим броском-прогибом и туше.

В весе до 87 кг неожиданно для многих (в том числе для тренеров сборных Крыма и России) победил кандидат в мастера спорта России Роман Токарев из Алушты (тренеры – Константин Мокриди и Болат Абдулаев). Несмотря на то, что Роману 16 ноября исполнится только 17 лет, он приятно удивил своей грамотной, не по годам зрелой борьбой. На пути к финалу Токарев одолел ряд опытнейших соперников, в том числе недавнего победителя юниорского Кубка России в Казани Беслана Кунижева из Адыгеи и участника первенства мира среди юношей до 18 лет Рамзана Садулаева из Краснодарского края. В решающей схватке в упорной борьбе крымчанин, к разочарованию местных болельщиков, взял верх над неоднократным призером первенств ЮФО и России Иваном Обуховским из Ростова-на-Дону. Отметим, что благодаря победе на этом турнире Роман Токарев выполнил норматив мастера спорта России.

В категории до 72 кг «серебро» взял Имран Сеттаров из Куйбышево Бахчисарайского района (тренер – Ленур Мамедов). Имран проявил волю к победе, выиграв три схватки и вышел в финал, в котором, к сожалению, уступил призеру недавнего юношеского первенства мира Владиславу Бырле из Москвы.

Селим Суфьян (также из Куйбышево, тренер – Ленур Мамедов) остановился в шаге от пьедестала почета в этом же весе (до 72 кг) – занял пятое место. При этом Селим выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.