У крымских борцов на поясах – «бронза» первенства России в Черкесске

А точнее: сборная Крыма завоевала три «бронзы» на прошедшем 16-18 марта в столице Карачаево-Черкессии – Черкесске – первенстве России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет (спортсмены 2005-2007 гг. р.).

Отличились Ахтем Шабанов из Старого Крыма (весовая категория – до 45 кг), а также Сервер Мусаев (до 55 кг) и Анастасия Даянова (до 52 кг) из Журавок Кировского района, — сообщает «Крымский спорт».

Всего в соревнованиях приняли участие более двухсот сильнейших спортсменов этой возрастной категории из 20 регионов страны. Сборная Крыма (тренер – Абдуллах Курбеков) была представлена 12 борцами. Разыграны 9 комплектов наград.

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