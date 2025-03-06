У крымских борцов-вольников — пять медалей на первенстве ЮФО среди юниоров до 21 года

В активе наших борцов две золотых, одна серебряная и две бронзовых награды, — сообщает «Крымский спорт».

Победителями первенства в своих весовых категориях стали кандидаты в мастера спорта России Алихан Ашинов (до 61 кг, тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов) и Азамат Яхутлов (до 125 кг, тренеры – Игнат Грек и Мурат Хубиев), оба из Симферополя.

«Серебро» взял Али Барагунов из Сакского района (до 65 кг, тренер – Замир Авамилев), «бронзу» – симферополец Нусрет Курманов (до 86 кг, тренеры – Амит Аблямитов и Ахтем Муратов) и воспитанник КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район), кандидат в мастера спорта России Сурен Погосян (до 125 кг, тренеры – Андрей Добрынин и Асан Чалбаш).

Пятое место в весе до 79 кг занял симферополец Тимур Кулев.

Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. Сборная Крыма была представлена в Ростове-на-Дону 14 борцами.

Борцы, занявшие 1-2-е места в своих категориях, отобрались на первенство России, которое в апреле пройдет в Черкесске (Карачаево-Черкесия). От Крыма это Алихан Ашинов, Азамат Яхутлов и Али Барагунов. Также к участию в этих соревнованиях, как бронзовый призер предыдущего первенства страны, допущен кандидат в мастера спорта России Ислам Шогенов из Симферополя (до 92 кг, тренеры – Игнат Грек и Мурат Хубиев).

источник: «Крымский спорт»

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