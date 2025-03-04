У крымских борцов-вольников – восемь медалей на первенстве ЮФО в Калмыкии

Восемь медалей завоевала сборная Крыма на первенстве Южного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования 28 февраля – 2 марта прошли на «Ойрат-Арене» в столице Калмыкии – Элисте.

В активе наших земляков одна золотая, две серебряных и пять бронзовых наград.

Победителем первенства в весовой категории до 52 кг стал евпаториец Ислам Наджафов (тренер – Замир Авамилев).

На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись Эмир Эминов (до 68 кг) и Артемий Ваврищук (до 75 кг), оба из Зуи Белогорского района, тренируются под руководством Абдулхалила Хайбердиева.

С «бронзой» вернулись домой евпаториец Турал Каримов (до 35 кг, тренер – Замир Авамилев), симферопольцы Юсуф Сеттаров (до 41 кг, тренер – Андрей Добрынин), Али Бальбек (до 52 кг, тренер – Айдер Абдураманов) и Арслан Муратов (до 100 кг, тренер – Ахтем Муратов), а также Исмаил Мамбетов из Белогорска (до 48 кг, тренер – Марлен Джаббаров).

В шаге от пьедестала почета остановились (заняли пятые места) зуйчане Осман Усеин (до 35 кг), Керим Дугу и Эльдар Эминов (оба – до 44 кг).

Подготовили сборную Крыма к соревнованиям тренеры Юрий Нартикоев и Эльбрус Болотаев.

Всего в первенстве ЮФО приняли участие 227 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Соревнования носили статус отборочных к первенству России.

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