У крымских дайверов будет свой «атмосферный» подводный Новый год

Уже третий год судакские дайверы устанавливают на дне Чёрного моря новогоднюю красавицу, и этот год исключением не станет. Об этом пишет Туристический портал Крыма . Предновогоднее погружение планируется 20-21 декабря в районе мыса Меганом или же в Новом Свете — место, как и дата погружения, будут зависеть от погодных условий.

В этом году мы будем погружаться для установки ёлки в третий раз. В этом действии принимают участие, как правило, несколько крымских и один ростовский клуб. Также могут присоединиться другие клубы и отдельные дайверы, имеющие опыт и навыки зимнего погружения. А туристы, которые еще не умеют это делать, могут с берега наблюдать за этим ярким и интересным событием, — рассказала одна из организаторов и участников Екатерина.

Подводной установке новогодней красавицы предшествует подготовка. На суше. Искусственную ёлку наряжают на берегу, после чего с уже украшенным деревом спортсмены заходят в воду.

Поскольку водная среда отличается от воздушной и если что-то не закрепить, то всё будет с ёлки слетать, мы заблаговременно крепим игрушки и украшения. Основание нашей ёлочки утяжеляется свинцовыми грузами, чтобы она стояла вертикально на дне. Далее мы ставим ёлку, отмечаем праздник по нашему сценарию, водим хоровод, делаем фото и видео на память, после чего ёлка со дна убирается. Для моря это мусор и оставлять его ни в коем случае нельзя, — рассказали организаторы.

После погружения праздник продолжается на берегу. Вот таким необычным и интересным способом дайверы поздравляют крымчан и гостей полуострова, а также же друг друга, с праздником.