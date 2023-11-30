У крымских энергетиков впереди ночь ударной работы. И вот почему

Глава Крыма поставил задачу всем профильным службам — восстановить электроснабжение населенных пунктов Республики до 1 декабря.

Аварийные бригады «Крымэнерго» и без того работают круглосуточно, а тут еще и жесткий дедлайн. Глава РК обещает кадровые решения и служебные разбирательства:

Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений «Крымэнерго», – подчеркнул еще утром Глава Республики.

Отметим сразу, до вечера не успели. По состоянию на 18 часов в Крыму около 10 тысяч абонентов все еще оставались без электроэнергии. Успеют ли энергетики до утра? Завтра придется отчитываться перед Главой Крыма…

Фото из симферопольской Каменки наглядно демонстрирует, какие объемы работы ожидают аварийные бригады даже на одном столбе линии электропередач.