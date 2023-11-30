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У крымских энергетиков впереди ночь ударной работы. И вот почему

У крымских энергетиков впереди ночь ударной работы. И вот почему

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:56 30.11.2023

Глава Крыма поставил задачу всем профильным службам — восстановить электроснабжение населенных пунктов Республики до 1 декабря.

Аварийные бригады «Крымэнерго» и без того работают круглосуточно, а тут еще и жесткий дедлайн. Глава РК обещает кадровые решения и служебные разбирательства:

Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений «Крымэнерго», – подчеркнул еще утром Глава Республики. 

Отметим сразу, до вечера не успели. По состоянию на 18 часов в Крыму около 10 тысяч абонентов все еще оставались без электроэнергии. Успеют ли энергетики до утра? Завтра придется отчитываться перед Главой Крыма…

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Фото из симферопольской Каменки наглядно демонстрирует, какие объемы работы ожидают аварийные бригады даже на одном столбе линии электропередач.

У крымских энергетиков впереди ночь ударной работы. И вот почему

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