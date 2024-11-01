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У крымских и севастопольских "лифтеров" - три медали на Кубке России в Ноябрьске
фото: ВКонтакте, Федерация пауэрлифитинга Крыма

У крымских и севастопольских «лифтеров» — три медали на Кубке России в Ноябрьске

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:05 01.11.2024

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошел розыгрыш Кубка России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие почти 500 спортсменов из разных регионов страны.

Три медали (два «золота» и «серебро») Кубка завоевали представители Крыма и Севастополя.

Обладателем Кубка страны в жиме лежа в весовой категории до 105 кг стал мастер спорта России Сергей Якуш из Приморского края, в параллельном зачете представляющий Крым. Его результат – 342,5 кг – соответствует нормативу мастера спорта международного класса. В жиме лежа в категории до 93 кг главный трофей достался мастеру спорта международного класса Валентину Киселеву из Севастополя (результат – 317,5 кг). В троеборье классическом в весе до 57 кг «серебро» в активе кандидата в мастера спорта России Анны Черновой из Севастополя (приседание – 152,5 кг, жим – 90,0 кг, тяга – 193,5 кг, сумма – 436,0 кг). Ее результат в троеборье, к слову, тоже соответствует нормативу мастера спорта международного класса, — сообщает «Крымский спорт»

 

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