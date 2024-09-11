У крымских и севастопольских сумоистов — шесть медалей «Кубка Черного моря»

На дохё вышли мужчины и женщины (спортсмены 2006 г. р. и старше), а также юноши и девушки до 19 лет (2006-2008 гг. р.) из разных регионов страны.
Как сообщает Федерация сумо РК, в активе крымчан 4 медали – по две серебряных и бронзовых.
К большому сожалению, Федерация не указывает ни возрастную, ни весовую категории отличившихся спортсменов, также как и то, какой населенный пункт они представляют. Приходится пользоваться альтернативными источниками.
«Серебро» у Асана Асанова (мужчины, весовая категория – до 100 кг, Бахчисарай) и Данила Моисеенко (мужчины, до 115 кг, Бахчисарайский район), «бронза» – у Георгия Лиманского (юноши до 19 лет, до 70 кг, Бахчисарайский район) и Ярослава Винникова (юноши до 18 лет, до свыше 100 кг, Бахчисарайский район).
В соревнованиях женщин Татьяна Борисова из Севастополя взяла «серебро» в весе свыше 80 кг и «бронзу» в «абсолютке».
источник: «Крымский спорт»
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