У крымских и севастопольских сумоистов — шесть медалей «Кубка Черного моря»

В Сочи на базе Федерального центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт» 6-8 сентября впервые прошли Всероссийские соревнования по сумо «Кубок Черного моря».

На дохё вышли мужчины и женщины (спортсмены 2006 г. р. и старше), а также юноши и девушки до 19 лет (2006-2008 гг. р.) из разных регионов страны.

Как сообщает Федерация сумо РК, в активе крымчан 4 медали – по две серебряных и бронзовых.

К большому сожалению, Федерация не указывает ни возрастную, ни весовую категории отличившихся спортсменов, также как и то, какой населенный пункт они представляют. Приходится пользоваться альтернативными источниками.

«Серебро» у Асана Асанова (мужчины, весовая категория – до 100 кг, Бахчисарай) и Данила Моисеенко (мужчины, до 115 кг, Бахчисарайский район), «бронза» – у Георгия Лиманского (юноши до 19 лет, до 70 кг, Бахчисарайский район) и Ярослава Винникова (юноши до 18 лет, до свыше 100 кг, Бахчисарайский район).

В соревнованиях женщин Татьяна Борисова из Севастополя взяла «серебро» в весе свыше 80 кг и «бронзу» в «абсолютке».

источник: «Крымский спорт»

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