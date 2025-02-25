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У крымских копьеметателей – две "бронзы" на Кубке России в Сочи
фото: ВКонтакте, Всероссийская федерация лёгкой атлетики

У крымских копьеметателей – две «бронзы» на Кубке России в Сочи

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:36 25.02.2025

20-22 февраля в Сочи на стадионе СК «Юность» прошел III этап серии легкоатлетических турниров «Зимние метания» – Кубок России по длинным метаниям, а также Всероссийские соревнования по метаниям.

В рамках Кубка России крымские атлеты завоевали две «бронзы». Заслуженный мастер спорта России Вера Маркарян из Ялты поднялась на пьедестал почета в метании копья среди женщин (результат – 55,83 м), а мастер спорта России Кирилл Фоменко из Сак – среди мужчин (70,88 м).

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На Всероссийских соревнованиях отличились метатели молота из Сак: Богдану Пензякову не нашлось равных среди юношей до 16 лет (62,43 м), а Сергей и Николай Харитоновы заняли соответственно второе и третье места среди юниоров до 23 лет (57,84 и 57,62 м).

источник: «Крымский спорт»

 

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