У крымских спортсменов – четыре «золота» на юниорском первенстве Европы по боксу в Ереване

Российская сборная завоевала 46 медалей (38 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую) и первенствовала в общекомандном зачете. Весомый вклад в успех россиян внесли представители полуострова. Все четверо наших полпредов поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.
В соревнованиях юниоров 17-18 лет сильнейшими в своих весовых категориях стали Руслан Шихмамбетов из Сакского района (до 86 кг, тренер – Вилен Сейтосманов) и симферополец Кирилл Лукьянов (до 92 кг, тренеры – Арсен Смаилов и Ислям Нафеев).
Еще одному представителю крымской столицы, Юрию Аветяну (тренер – Сергей Лапин), не нашлось равных в весе до 57 кг среди юниоров 19-22 лет.
Софья Кулаева из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко) взяла «золото» в категории до 57 кг среди юниорок 19-22 лет.
источник: «Крымский спорт»
