Прямо сейчас:
Главная | Спорт | У крымских спортсменов – четыре «золота» на юниорском первенстве Европы по боксу в Ереване
Новости Республики
У крымских спортсменов – четыре "золота" на юниорском первенстве Европы по боксу в Ереване
фото: Вконтакте, Федерация бокса России

У крымских спортсменов – четыре «золота» на юниорском первенстве Европы по боксу в Ереване

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:55 13.11.2025

В столице Армении, Ереване, завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет. В соревнованиях приняли участие 256 боксеров из 25 стран.

Российская сборная завоевала 46 медалей (38 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую) и первенствовала в общекомандном зачете. Весомый вклад в успех россиян внесли представители полуострова. Все четверо наших полпредов поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.

В соревнованиях юниоров 17-18 лет сильнейшими в своих весовых категориях стали Руслан Шихмамбетов из Сакского района (до 86 кг, тренер – Вилен Сейтосманов) и симферополец Кирилл Лукьянов (до 92 кг, тренеры – Арсен Смаилов и Ислям Нафеев).

Узнайте больше:  У борцов-классиков из Крыма – две медали Всероссийского юниорского турнира в Ростове-на-Дону

Еще одному представителю крымской столицы, Юрию Аветяну (тренер – Сергей Лапин), не нашлось равных в весе до 57 кг среди юниоров 19-22 лет.

Софья Кулаева из Севастополя (тренер – Руслан Давиденко) взяла «золото» в категории до 57 кг среди юниорок 19-22 лет.

источник: «Крымский спорт»

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Оцените материал

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.