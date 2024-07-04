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У крымских спортсменов — семь призовых мест на V Играх стран БРИКС

У крымских спортсменов — семь призовых мест на V Играх стран БРИКС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:56 04.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды спортсменам Республики Крым, которые выступили в составе сборной России на завершившихся V Играх стран БРИКС в городе Казани.

Крымские спортсмены заняли семь призовых мест – пять первых и два вторых в таких видах спорта, как художественная гимнастика, греко-римская борьба, вольная борьба, борьба на поясах, дзюдо.  Сергей Аксёнов выразил признательность воспитанникам республиканских спортивных школ и их наставникам за достойный результат.

Благодаря вам и вашему участию в международных мероприятиях люди по всему миру больше узнают о том, как живет и развивается Крым. Сегодня это становится особенно важно, – считает Глава республики.

Глава Крыма также отметил перспективность Спортивных игр стран БРИКС.

Количество участников и их профессиональную подготовку вполне можно сравнить с Олимпийскими играми и другими высокими соревнованиями. А еще Игры доказывают, что спорт – это все-таки действительно мир, который объединяет людей независимо ни от каких факторов, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул готовность органов власти республики материально стимулировать спортсменов и их тренеров и продолжать оказывать всестороннюю поддержку в организационных вопросах.

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Затем Глава Крыма вручил спортсменам заслуженные награды: Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

У крымских спортсменов - семь призовых мест на V Играх стран БРИКС У крымских спортсменов - семь призовых мест на V Играх стран БРИКС У крымских спортсменов - семь призовых мест на V Играх стран БРИКС У крымских спортсменов - семь призовых мест на V Играх стран БРИКС

В церемонии награждения приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

СПРАВКА. V Игры стран БРИКС прошли в столице Республики Татарстан с 12 по 23 июня. За 10 дней стадионы Казани собрали более 155 тыс. болельщиков, трансляции соревнований посмотрели более 41 млн зрителей. Абсолютным победителем стала сборная России. Российские спортсмены завоевали 509 медалей, в том числе 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Белоруссии (247 медалей), третье – сборная Китая (62 медали). Всего в Играх приняли участие 2 852 спортсмена.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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