У крымских спортсменов — семь призовых мест на V Играх стран БРИКС

Благодаря вам и вашему участию в международных мероприятиях люди по всему миру больше узнают о том, как живет и развивается Крым. Сегодня это становится особенно важно, – считает Глава республики.

Глава Крыма также отметил перспективность Спортивных игр стран БРИКС.

Количество участников и их профессиональную подготовку вполне можно сравнить с Олимпийскими играми и другими высокими соревнованиями. А еще Игры доказывают, что спорт – это все-таки действительно мир, который объединяет людей независимо ни от каких факторов, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул готовность органов власти республики материально стимулировать спортсменов и их тренеров и продолжать оказывать всестороннюю поддержку в организационных вопросах.

Затем Глава Крыма вручил спортсменам заслуженные награды: Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В церемонии награждения приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

СПРАВКА. V Игры стран БРИКС прошли в столице Республики Татарстан с 12 по 23 июня. За 10 дней стадионы Казани собрали более 155 тыс. болельщиков, трансляции соревнований посмотрели более 41 млн зрителей. Абсолютным победителем стала сборная России. Российские спортсмены завоевали 509 медалей, в том числе 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Белоруссии (247 медалей), третье – сборная Китая (62 медали). Всего в Играх приняли участие 2 852 спортсмена.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым