У крымских выпускников — достойный результат на Едином государственном экзамене

Сергей Аксёнов поздравил ребят, высоко оценив их личные качества, которые помогли достичь высоких результатов.

Вам присущи целеустремленность и дисциплинированность, большой талант и трудолюбие. Благодаря этому вы смогли показать достойный результат на Едином государственном экзамене. Знайте, что мы гордимся каждым из вас, а выпускникам последующих лет есть на кого равняться, с кого брать пример. Сегодня перед вами открываются новые горизонты и перспективы. Не забывайте любить свою Родину Россию и родителей, верьте в свои силы и ничего не бойтесь. Уверен, у вас все получится, – сказал Глава Крыма.

Глава республики также поблагодарил учителей и наставников, родителей и близких выпускников, которые помогали и поддерживали их на всем школьном пути.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что все выпускники этого года продолжат обучение в вузах, в том числе в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» и других. При этом самым востребованным остается ФГБОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Валентина Лаврик добавила, что ребята выразили готовность после окончания обучения в ведущих университетах страны вернуться работать в республику.

СПРАВКА. По результатам ЕГЭ 2024 года в Республике Крым 100 баллов получили 27 выпускников текущего года и 4 выпускника прошлых лет: 10 по литературе, 9 по русскому языку, 6 по математике, 3 по физике, по одному – по географии, химии и информатике. Всего в ЕГЭ принял участие 9 531 человек.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1 026 обучающихся. При этом количество победителей и призеров в текущем учебном году – 275. В заключительном этапе принял участие 21 школьник. Призером стал один обучающийся 8 класса.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым