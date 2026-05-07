У Крымского моста — новая схема проезда. Что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 07.05.2026

Проехать на ручной досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края можно будет с багажом, габариты каждой единицы которого не превышают 60×70 сантиметров. Ограничений по количеству таких малогабаритных сумок на одного человека не предусмотрено. Об этом говорится в ответе Минтранса России на информационный запрос РИА Новости Крым.

С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На развязке Тамань – Волна транспортные потоки разделяют по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Транспорт с негабаритным грузом, а также пассажирские автобусы направляют на муниципальные дороги Тамани через съезд для дальнейшего прохождения аппаратного досмотра. Легковые авто с компактно упакованными вещами багажа 60×70 см едут на ручной досмотр по трассе А-290 в прямом направлении.

Сайт РИА Новости Крым обратился в Минтранс РФ с просьбой уточнить: если в Крым на автомобиле, к примеру, едет семья из трех человек, означает ли это, что на каждого человека предусмотрена только одна сумка 60×70 или же на ручной досмотр можно проехать с несколькими малогабаритными сумками 60×70 на одного человека?

На ручной досмотр направляются автомобили с багажом, габариты каждой единицы которого не превышают 60×70 см. Ограничений по количеству таких малогабаритных сумок на одного человека не предусмотрено. Семья из трех человек может провозить в автомобиле любое количество сумок размером 60×70 см, — говорится в ответе Минтранса.

Главное условие – соответствие габаритов каждой отдельной сумки заданным параметрам, указали в министерстве.

Если та же семья из трех человек едет в Крым через мост с одним большим чемоданом на всех, такую машину также направят на ручной досмотр. Он предусмотрен для машин с небольшим количеством багажа или компактно упакованными вещами, в отличие от аппаратного (инспекционно‑досмотрового) контроля, который применяют к транспорту с негабаритным или объемным грузом, пояснили в ведомстве.

Ранее руководитель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, что при разделении транспортных потоков для следования к ручному или аппаратному пункту досмотра перед въездом на Крымский мост водителям будут выдавать карточки с соответствующими надписями. Действовать такая мера будет в периоды пиковых нагрузок.

