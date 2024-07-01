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У ского моста увеличили количество постов досмотра. Утром 1 июля очередь превысила тысячу авто
Фото: Росавтодор

У Крымского моста увеличили количество постов досмотра. Утром 1 июля очередь превысила тысячу авто

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:57 01.07.2024

Количество постов досмотра увеличено со стороны Краснодарского края и Республики Крым у Крымского моста, автомобильные заторы планируется устранить в течение нескольких часов. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По информации ФКУ УПРДОР «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса России» увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Краснодарского края и Республики Крым. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены. Приносим извинения за возможные неудобства, — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Утром 1 июля очередь на Крымский мост составила более  1 тысячи автомобилей с обеих сторон.

Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средства, — говорится в сообщение от 09:00 мск. 

источник: ТАСС

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