У крымской сборной – бронза первенства России по пулевой стрельбе из пневматического пистолета среди девушек

В соревнованиях приняли участие более 500 стрелков из 42 регионов РФ. В дисциплине ПП-90 (пистолет пневматический, командные соревнования) крымские девушки (Мария Галкина, Александра Верешака и Дарья Ена) завоевали бронзовые медали. В победителях здесь команда из Санкт-Петербурга, «серебро» – у представительниц Москвы. Мария Галкина, Александра Верешака и Дарья Ена – воспитанницы ГБУ ДО РК «СШОР по стрельбе имени В. С. Клименко», — сообщает «Крымский спорт».
Отметим, что в квалификации наши девушки выполнили норматив мастеров спорта России.
источник: «Крымский спорт»
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