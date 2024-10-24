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У крымской сборной – бронза первенства России по пулевой стрельбе из пневматического пистолета среди девушек
фото: Стрелковый союз России

У крымской сборной – бронза первенства России по пулевой стрельбе из пневматического пистолета среди девушек

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:18 24.10.2024

В столице Удмуртии, Ижевске, на базе КСШОР им. В. В. Лукина 15-24 октября прошло лично-командное первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 19 лет.

В соревнованиях приняли участие более 500 стрелков из 42 регионов РФ. В дисциплине ПП-90 (пистолет пневматический, командные соревнования) крымские девушки (Мария Галкина, Александра Верешака и Дарья Ена) завоевали бронзовые медали. В победителях здесь команда из Санкт-Петербурга, «серебро» – у представительниц Москвы. Мария Галкина, Александра Верешака и Дарья Ена – воспитанницы ГБУ ДО РК «СШОР по стрельбе имени В. С. Клименко», — сообщает «Крымский спорт». 

Отметим, что в квалификации наши девушки выполнили норматив мастеров спорта России.

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источник: «Крымский спорт»

 

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