Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | У легкоатлетов Ялты — 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

crimeapress_news

У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

У легкоатлетов Ялты — 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:00 21.01.2020

Соревнования среди юниоров до 23 лет, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет принимал Волгоград.  Ялтинскую спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике №1 представили 17 спортсменов, которые завоевали 11 медалей в индивидуальных видах. Всего честь Республики Крым на Первенстве ЮФО защищали 50 легкоатлетов.

  • «Золото» команде принесли Никита Захарченко (бег 200 м), Виолетта Малышенок (бег 1500 м, бег 3000 м) и Иван Ламеко (бег 60 м, бег 200 м).
  • Серебряные медали в активе Татьяны Шабельской (бег 60 м) и Алины Вовушко (прыжки в длину).
  • Обладателями «бронзы» стали Тимур Фурса (бег 800 м), Виктория Соболева (бег 60 м с барьерами) и Михаил Назаренко (бег 1500 м, бег 3000 м).
  • В эстафетном беге 4х200 м среди юниоров до 20 лет «золото» команде принесли Даниил Палашов, Тимур Фурса.
  • В эстафетном беге 4х200 м среди юниорок до 23 лет «серебро» у Алины Вовушко и Виктории Соболевой, а среди девушек до 18 лет «бронза» у Анастасии Карелиной.

У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

Мы считаем, что год для нас начался довольно успешно. И очень приятно отметить, что в состав сборной России по легкой атлетике в 2020 году вошли 9 спортсменов нашей школы, — отмечает депутат Ялтинского городского совета, директор СШОР №1 Наталья Белуха.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

У легкоатлетов Ялты - 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.