У легкоатлетов Ялты — 11 медалей Чемпионата и первенства ЮФО в помещении

Соревнования среди юниоров до 23 лет, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет принимал Волгоград. Ялтинскую спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике №1 представили 17 спортсменов, которые завоевали 11 медалей в индивидуальных видах. Всего честь Республики Крым на Первенстве ЮФО защищали 50 легкоатлетов.

«Золото» команде принесли Никита Захарченко (бег 200 м), Виолетта Малышенок (бег 1500 м, бег 3000 м) и Иван Ламеко (бег 60 м, бег 200 м).

Серебряные медали в активе Татьяны Шабельской (бег 60 м) и Алины Вовушко (прыжки в длину).

Обладателями «бронзы» стали Тимур Фурса (бег 800 м), Виктория Соболева (бег 60 м с барьерами) и Михаил Назаренко (бег 1500 м, бег 3000 м).

В эстафетном беге 4х200 м среди юниоров до 20 лет «золото» команде принесли Даниил Палашов, Тимур Фурса.

В эстафетном беге 4х200 м среди юниорок до 23 лет «серебро» у Алины Вовушко и Виктории Соболевой, а среди девушек до 18 лет «бронза» у Анастасии Карелиной.

Мы считаем, что год для нас начался довольно успешно. И очень приятно отметить, что в состав сборной России по легкой атлетике в 2020 году вошли 9 спортсменов нашей школы, — отмечает депутат Ялтинского городского совета, директор СШОР №1 Наталья Белуха.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта