Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | У легкоатлетов Крыма – три «серебра» Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

crimeapress_news



реклама в крыму
У легкоатлетов Крыма – три "серебра" Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

У легкоатлетов Крыма – три «серебра» Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 14:52 30.11.2021

В столице Татарстана, Казани, состоялись традиционные Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. М. Красильникова.

На старт вышли около тысячи легкоатлетов из 35 субъектов РФ трех возрастных категорий – 14-15, 16-17 и 18-19 лет. Спортсмены соревновались в беговых видах (в том числе с барьерами), прыжковых дисциплинах, толкании ядра и эстафете 4х200 м. Успешно выступили на этом турнире крымские легкоатлеты, в их активе три серебряные медали в возрастной категории «юниоры и юниорки до 20 лет, — сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Сакчанин Григорий Гражданко (тренер – Арсен Мустафаев) финишировал вторым в беге на 60 м с барьерами (8,59 сек.).

«Серебро» в соревнованиях в прыжках в длину завоевала Марина Рубцова из Симферополя (тренер – Владимир Новиков). В заключительной, шестой попытке Марина показала результат 5,64 м, всего один сантиметр отделил ее от победы в турнире.

Также серебряным призером в прыжках в длину стал кандидат в мастера спорта Айдер Асанов (Симферополь, тренеры – Ирина Агапова и Евгений Трусов), его результат – 6,80 м.

Личный рекорд установил финалист в беге на 60 м с барьерами среди юношей до 18 лет Александр Пешков (Саки, тренер – Арсен Мустафаев) – 8,39 сек. В финале Александр финишировал шестым.

Источник: «Крымский спорт»

У легкоатлетов Крыма – три "серебра" Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.