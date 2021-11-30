У легкоатлетов Крыма – три «серебра» Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике

В столице Татарстана, Казани, состоялись традиционные Всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Ю. М. Красильникова.

На старт вышли около тысячи легкоатлетов из 35 субъектов РФ трех возрастных категорий – 14-15, 16-17 и 18-19 лет. Спортсмены соревновались в беговых видах (в том числе с барьерами), прыжковых дисциплинах, толкании ядра и эстафете 4х200 м. Успешно выступили на этом турнире крымские легкоатлеты, в их активе три серебряные медали в возрастной категории «юниоры и юниорки до 20 лет, — сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Сакчанин Григорий Гражданко (тренер – Арсен Мустафаев) финишировал вторым в беге на 60 м с барьерами (8,59 сек.).

«Серебро» в соревнованиях в прыжках в длину завоевала Марина Рубцова из Симферополя (тренер – Владимир Новиков). В заключительной, шестой попытке Марина показала результат 5,64 м, всего один сантиметр отделил ее от победы в турнире.

Также серебряным призером в прыжках в длину стал кандидат в мастера спорта Айдер Асанов (Симферополь, тренеры – Ирина Агапова и Евгений Трусов), его результат – 6,80 м.

Личный рекорд установил финалист в беге на 60 м с барьерами среди юношей до 18 лет Александр Пешков (Саки, тренер – Арсен Мустафаев) – 8,39 сек. В финале Александр финишировал шестым.

Источник: «Крымский спорт»